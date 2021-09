Hoofdarts UZ Leuven: «Als dat niet lukt, zal verplichte vaccinatie toch moeten»

Gert Van Assche, hoofdarts van het UZ Leuven, vindt dat we vaccinatieverplichting moeten overwegen nu er meer en meer (vooral ongevaccineerde) coronapatiënten opgenomen worden in de Belgische ziekenhuizen. «Volgens mij begint men zich in heel Vlaanderen ernstige vragen te stellen», klinkt het.

Afgelopen woensdag kregen de Belgische ziekenhuizen te horen dat ze een kwart van de bedden op intensieve zorgen vrij moeten houden voor coronapatiënten. Dat is het gevolg van het stijgend aantal coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden.

Niet goed voor reguliere zorg

Bijgevolg is er echter minder plaats voor andere patiënten, iets wat Gert Van Assche, hoofdarts van het UZ Leuven, sterk betreurt. «Dit gaat de reguliere zorg weer achteruit stellen. Bovendien vallen in de realiteit nog meer dan een kwart bedden weg voor reguliere patiënten. De overheid houdt geen rekening met gesloten bedden door personeelstekort. En ook dat wordt na drie coronagolven een groot probleem. Wij begrijpen ook niet dat deze maatregel niet kon wachten tot het volgende Overlegcomité, waarbij tenminste alle regio’s aan tafel zitten. Dit is woensdag afgekondigd, maar volgens ons zonder breed overleg», vertelde hij donderdagmorgen op Radio 1.

Moeilijke discussies op werkvloer

Het feit dat de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkomen niet gevaccineerd zijn, maakt de kwestie extra gevoelig. «Dat worden moeilijke discussies op de werkvloer, dat kan ik u verzekeren. Wij hebben tientallen patiënten overgenomen uit Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk het afgelopen anderhalf jaar, alleen al in UZ Leuven. Maar in ziekenhuizen in regio’s die wereldkampioen zijn in vaccinatiegraad kan je dat echt niet meer behoorlijk uitleggen op dit moment. Volgens mij begint men zich in heel Vlaanderen ernstige vragen te stellen», klinkt het.

Vaccinatieverplichting

Van Assche pleit dan ook voor een verplicht vaccinatie. «Ik weet dat zoiets wettelijk niet evident is, maar we moeten iets doen. Vlaanderen is wereldkampioen in vaccinatiegraad. We mogen toch minstens ook verwachten dat dit in de rest van het land ook toeneemt. Als dat niet lukt met een vriendelijk verzoek, dan zal een verplichting uiteindelijk toch moeten», besluit hij.