Hoge Gezondheidsraad voorlopig niet gewonnen voor tweede boosterdosis, maar dat kan binnenkort veranderen

De Hoge Gezondheidsraad beveelt voorlopig geen tweede boostervaccin aan voor de algemene bevolking. Ook voor de 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra wordt een systematische tweede booster op dit moment niet aanbevolen. Dat staat in een nieuw advies. Voor komende winter is een extra booster mogelijk wél nodig.

De taskforce vaccinatie heeft de Hoge Gezondheidsraad op 30 maart om een advies gevraagd over de noodzaak van een tweede boosterdosis tegen het coronavirus. Dat advies ligt er nu. Volgens de Hoge Gezondheidsraad is de epidemiologische situatie in ons land op dit moment niet zorgwekkend en voorspellen de wetenschappelijke modellen geen effect van een extra boosterdosis op het aantal ziekenhuisopnames of de belasting op intensieve zorgen.

Bescherming blijft

Volgens de HGR blijkt uit de gegevens dat de vaccins - het gewone vaccinatieschema plus een boosterdosis - op dit moment effectief blijven tegen ziekenhuisopname. Bovendien zien het Europees Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding (ECDC) en het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) op dit moment geen duidelijk bewijs dat de vaccinbescherming tegen ernstige ziekte gevoelig afneemt bij volwassenen tot 80 jaar met een normaal immuunsysteem, en is er dus geen bewijs om de onmiddellijke toediening van een tweede boosterdosis te ondersteunen, klinkt het. Mensen ouder dan 80 jaar en bewoners van rust- en verzorgingstehuizen hebben een gelijk risico op ernstige vormen van COVID-19, alleen is het risico op complicaties bij hen hoger, stelt het advies.

Volgende winter wel?

De Hoge Gezondheidsraad stipt ook aan dat de timing van een extra booster van cruciaal belang is, en gebaseerd moet zijn op de voorspellende modellen. Die verwachten op dit moment niet dat een extra boosterdosis een effect zal hebben op de ziekenhuisopnames of de bezetting op intensieve zorgen, klinkt het, al moet de epidemiologische situatie wel «zeer nauwlettend» worden gevolgd. Mogelijk is de toediening van een tweede booster voor volgende winter wél nodig, klinkt het.

De HGR vindt het ook belangrijk dat de overheid de eerste dosis blijft promoten, zeker voor mensen van 65 jaar of ouder en voor kwetsbare personen.