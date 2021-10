HOERA! Ocean Cleanup is helemaal klaar om plasticsoep op te ruimen

Het Ocean Cleanup-project is erin geslaagd om 29 ton plastic afval uit de oceaan te vissen tijdens negen recente testen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het grote succes van de testmomenten wijst er volgens Ocean Cleanup erop dat het systeem werkt en klaar is voor grootschalig gebruik in de Grote Oceaan.

«Dit zijn de belangrijkste 29.000 kilo’s die we ooit zullen ophalen. Deze kilo’s bewijzen dat we ook de andere 100 miljoen kilo’s aan plastic kunnen opvissen», schreef het bedrijf op Twitter.

Ocean Cleanup werkt met twee grote veegarmen in de Grote Oceaan die langzaam voorbij drijven in plasticrijke gebieden. Als een soort C-vormige bezem nemen ze alles mee wat ze tegenkomen in een 800 meter lang net. Op die manier haalt het bedrijf afval uit de oceaan om vervolgens te sorteren en te recycleren. Momenteel ontwerpt Ocean Cleanup «Systeem 003», met een nog grotere veegarm dan het huidige «Systeem 002». «Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben ons voortdurend op onze missie gefocust», zegt de Nederlandse initiatiefnemer Boyan Slat, die benadrukt dat het bedrijf nu een «nieuwe fase» ingaat.

1.800 miljard stukken afval

Syteem 002, ook wel gekend als «Jenny», dreef in juli van de Canadese Westkust naar de Great Pacific Garbage Patch, een gigantische plastic soep die drie keer zo groot is als Frankrijk. In de Grote Oceaan dobberen naar schatting 1.800 miljard stukken afval, die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. Ocean Cleanup mikt erop om elke vijf jaar de hoeveelheid plastic in de Grote Oceaan te halveren.