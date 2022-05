Hoe verschillen online casino’s in andere landen?

De interesse voor online gokken neemt nog elke dag toe. Steeds meer landen maken het legaal om online te gokken. Zo bracht Nederland vorig jaar een nieuwe wet uit voor Kansspelen op Afstand. Voorheen was het nog illegaal om in een online casino van Nederlandse bodem te spelen, al werd het in zeker mate wel gedoogd. Het ontbreken van een regeling voor het online spelen van kansspelen was in zekere zin een gat in de markt. Per jaar werd er door bijna een half miljoen Nederland gegokt op een illegale site. Dit is vanaf nu verleden tijd want er zijn diverse legale goksites sinds de nieuwe wetgeving in werking trad.

Licentie en reclame

Hoewel online casino’s doorgaans niet veel van elkaar verschillen, zijn er wel degelijk verschillen tussen casino’s in andere landen. Daarbij moeten we niet vergeten dat online kansspelen niet in elk land legaal is. Online gokken en sportweddenschappen zoals live wedden is onder andere legaal in België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en nu ook in Nederland. Een casino is pas legaal als het een vergunning heeft van het land waar het actief is. Om een vergunning te verkrijgen en te behouden moet het casino zich aan allerlei voorwaarden houden. Op deze manier houdt de landelijke kansspelcommissie oog op de zaken zodat er geen misbruik wordt gemaakt van de spelers. Elk land past dus andere regels toe betreft de licentie van het online casino. Daarbij stelt de overheid ook regels op over het reclame maken. Zo mochten online casino’s in Europa voorheen geen reclame maken, dit gelden voornamelijk omdat er nog geen wet was voor kansspelen op afstand. In Nederland mocht men pas sinds eind vorig jaar reclame maken voor online gokken.

Betaalmethoden

Dat de betaalmethoden per land verschillen heeft waarschijnlijk geen uitleg nodig. In een online casino in België wordt Bankcontant vaak als betaaloptie aangeboden en in Nederland is dat iDEAL. Dit soort landelijke betaalproviders werken samen met de nationale banken van dat land. Op deze manier kunnen wij zo geld van onze bankrekening op onze spelersaccount storten. In de Verenigde Staten is de creditcard het meest gebruikte online betaalmiddel, terwijl we in Europa vaker gebruik maken van debet of prepaid methoden zoals Bankcontant of PayPal. Nog een verschil is dat we in Europa wat achterlopen op het gebied van Bitcoin als betaalmethode. In de VS is het de laatste twee jaar al langer mogelijk om met Bitcoin te betalen in het online casino terwijl dat in Europa nu pas in opkomst is.

Spellen

Voor het populaire spel roulette gelden niet in elk land dezelfde regels. We spreken vaak van Amerikaans of Europees roulette. In de Amerikaanse versie van roulette zijn er 38 vakjes bestaande uit de nummers 1 tot en met 36 plus de extra groene vakjes met de cijfers 0 en 00. In de Europese variant zijn er 37 vakjes waarvan de nummers 1 tot en met 36 plus een groen vakje. Vandaar dat je bij Europees roulette over het algemeen een hogere kans hebt om te winnen. Daarbij kan het spelaanbod redelijk verschillen, want het ligt er maar net aan wat in welk land populair is. Het meest gespeelde spel in online casino België is bijvoorbeeld roulette, maar in Amerika is dit bijvoorbeeld online poker, met name Texas Hold’em.

Belastingen

De belastingheffing op het gewonnen bedrag in een online casino verschilt ook per land. Omdat het online gokken in Canada niet gereguleerd wordt, claimen een hoop spelers hun winsten zonder hier belastingaangifte over te doen. In de Verenigde Staten behoudt de overheid 24 procent van je winst. In Europa volgt men de regels van de Malta Gaming Authority of de Gambling Commission van het Verenigd Koninkrijk. Een aantal instanties volgen de regels van de Curaçao Gaming License.