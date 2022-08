Hoe vaak moet je een wc schoonmaken?

De wc ontkalken en reinigen is niet het meest favoriete klusje als het gaat om huishoudelijke taken. Toch is het wel erg belangrijk om te doen. Zowel voor de hygiëne als voor het behoud van de wc-pot. Het kleinste kamertje van het huis, maar wel één waar je heel wat uren op doorbrengt.

Wist je dat we gemiddeld 43 uur per jaar doorbrengen op het toilet? Dat betekent dat je meer dan een volledige werkweek op de wc zit! Per jaar! Stel, je wordt 80 jaar, dan heb je 3440 uur van je leven doorgebracht op het toilet. Bizar om over na te denken, maar wel de harde realiteit. Des te belangrijker is het dus dat deze plek zo hygiënisch mogelijk wordt gehouden. Maar hoe vaak moet je een wc eigenlijk schoonmaken en waar let je dan op?

Minimaal één keer per week grondig

Het toilet moet minimaal één keer per week grondig gereinigd worden. Dit betekent dat er niet alleen een doekje over de bril wordt gehaald, maar dat ook de binnenkant van de pot goed gereinigd wordt en er eventueel een ontkalker wordt gebruikt. Ook denk je hierbij aan het vervangen van de toiletrollen, het plaatsen van een nieuw toiletblokje en het reinigen van de complete ruimte. Dit doe je dus minimaal één keer per week.

Elke dag een korte reinigingsbeurt

Met enkel één keer per week reinigen kun je niet garanderen dat de wc er altijd smetteloos uitziet. Het laatste wat je wil is dat visite op een vies toilet terechtkomt. Daarom is het belangrijk om elke dag even een korte schoonmaakbeurt te doen. Reinig hierbij de bril en spoel eventueel wat toiletreiniger door de pot. Zo ruikt het toilet weer heerlijk fris en ziet deze er netjes uit.

Let er ook op dat zowel jij als de rest van het gezin de pot even snel reinigt na gebruik. Dat is wel zo fris en scheelt uiteindelijk een hoop extra schoonmaakwerk. Hierbij geldt ook: hoe meer mensen de wc gebruiken, hoe vaker deze natuurlijk gereinigd moet worden. Reinig nog een keer extra bij buikgriep of andere ziektes in huis. Anders is de kans groter dat het hele gezin besmet zal worden.

Maak gebruik van de juiste schoonmaakproducten

Het is misschien niet je favoriete taak in het huishouden, maar wel heel belangrijk. Het reinigen van de wc hoeft bovendien niet al te moeilijk te zijn. Met de juiste producten ben je al binnen enkele minuten klaar. Ons advies is dan ook om vooral niet te besparen op schoonmaakproducten. Hoe meer jij bespaart op schoonmaakproducten, hoe minder effect deze zullen hebben. Heb je geen zin om een uur staan te schrobben met weinig resultaat? Of moet je zo veel van dat ene product gebruiken dat je bijna elke week weer nieuwe schoonmaakmiddelen kunt kopen? Maak dan van goedkoop geen duurkoop en kies direct voor het zware geschut. Dan weet je zeker dat dit het juiste resultaat oplevert.