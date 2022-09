Hoe groot is de kans dat Oranje het WK 2022 wint in Qatar?

Het Nederlands elftal is de komende tijd druk bezig met de voorbereidingen op het WK 2022 in Qatar. Dit wereldwijde voetbalevenement vindt dit jaar plaats in november, maar de nodige weddenschappen zijn nu al gesloten.

Maar: wat gaat het Nederlands elftal doen; hoe ver gaan ze komen en is er een kans dat ze het WK gaan winnen? We zochten het voor je uit en keken naar de verwachtingen van diverse bookmakers voor het WK.

Nederlands elftal: bekend om speelstijl en prestaties

Als eerst is het goed om te weten dat het vooral leuk is om te weten wat de kansen van Oranje zijn op het WK 2022. Wist je echter ook dat je kunt wedden op voetbalwedstrijden om zo, met de juiste kennis en natuurlijk geluk, geld te verdienen? Via beste-bookmakers.nl vind je een overzicht van bookmakers waar je terecht kunt voor voetbalwedden. Met de voorspellingen in dit artikel kun je misschien je slag slaan dit jaar. Hoewel het Nederlands elftal het afgelopen WK in 2018 niet aanwezig was, is er dit jaar weer ruimte voor de spelers van Oranje. De vraag is natuurlijk: gaan ze ook daadwerkelijk scoren?

Met een aantal finaleplaatsen op zak, waaronder in 1974, 1978 en 2010, is het imago van de voetbalspelers van het Nederlands elftal wereldwijd bekend. Als er namelijk iets is dat vaststaat dan is het wel dat het gegarandeerd een spektakel wordt wanneer Oranje meedoet met het WK. De Nederlanders staan namelijk bekend om hun energieke spel en grootse prestaties; en dat voor zo'n klein landje! Voor dit jaar heeft bondscoach Louis van Gaal een prima selectie voor handen met spelers van wereldniveau, zoals Memphis Depay, Steven Berghuis en Jordy Clasie.

Voorspelling WK 2022: kijk naar de lotingen

Om een beetje te kunnen voorspellen welk land wat gaat doen, moet er gekeken worden naar de lotingen. Nederland heeft een gunstige plek gekregen en moet daarom de eerste poule (groep A) prima kunnen hebben. Wordt Oranje eerste in groep A, iets wat dus zeker mogelijk is, dan stromen ze door naar een wedstrijd met de nummer 2 uit groep B. Dat kan Engeland, Iran, Wales en de USA zijn, hoewel bookmakers verwachten dat Engeland de winnaar zal worden uit groep B. De verwachting is dat Nederland vervolgens tegen USA moet, maar dit kan ook zeker Wales worden. Iran heeft een kleine kans om tegenstander te zijn.

Omdat de kans groot is dan Nederland hierbij favoriet is om te winnen, zullen ze vervolgens doorgaan naar de kwartfinale. Volgens bookmakers en hun verwachtingen zal dat waarschijnlijk Denemarken of Argentinië worden. De kansen tegen deze teams zijn kleiner om te winnen, maar mocht dat tóch gebeuren dan wordt er een pittige halve finale verwacht. De prognose is dat Nederland in die halve finale tegen Spanje of Brazilië zou moeten, twee echte voetballanden. De kans dat het Nederlands elftal dat wint, is helaas klein maar niet helemaal afwezig.

Kan Nederland met Oranje het WK 2022 winnen?

Bovenstaande verwachtingen zijn precies wat het woord het zegt: verwachtingen. Wanneer je geld in wilt zetten op het WK kun je beter kijken naar wat diverse bookmakers te zeggen hebben. De meeste bookmakers verwachten niet dat Nederland het WK van 2022 zal winnen. Daarvoor zijn er te veel sterke tegenstanders aanwezig. Er zijn zeven landen die meedoen aan het WK die meer kans hebben om te winnen dan Nederland. Volgens de bookmakers heeft Nederland namelijk 6,7% kans om het WK in Qatar te winnen, terwijl Brazilië bijvoorbeeld al 16,7% kans heeft om de beker te scoren. Zij worden gevolgd door Frankrijk met 14,3% kans en Engeland met 13,4% kans op het winnaarschap.

Volgens hen zou het Nederlands elftal wel de kwartfinales kunnen halen, maar lijkt de halve finale niets meer dan een droom te zijn. Dat is goed om te weten wanneer je (voor het eerst) geld wilt inzetten op voetbalwedstrijden, maar ook om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Natuurlijk kun je ook zelf beslissen hoe je je geld inzet bij voetbalwedden. Ben je al even bezig in deze wereld en durf je het aan om een risico te nemen dan kan dat natuurlijk. Onthoud wel dat je alleen geld inlegt dat je eventueel zou kunnen missen. Ook de bookmakers die dit werk al jaren doen hebben het wel eens fout; zelfs als het om zo'n grote internationale sportwedstrijd als het WK gaat. Gelukkig blijft het kijken van het WK alsnog een spannende tijd.