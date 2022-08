HITTE. Temperaturen blijven nog stijgen tot zondag

Vandaag wordt opnieuw een zonnige en warme zomerdag. De temperaturen klimmen verder tot 27 graden aan het strand, 29 tot 31 graden in de Ardennen en 32 tot 34 graden in de rest van België. Tijdens de avond en nacht wordt het helder met minima tussen 14 en 20 graden, zo meldt het KMI.

Zaterdag wordt het zonnig en zeer warm, met maxima tussen 29 en 34 graden. Zondag wordt het drukkend warm en komen er wolkenvelden opzetten. De maxima liggen dan tussen 30 en 35 graden. ’s Avonds en ’s nachts kunnen enkele buien, eventueel met onweer, tot ontwikkeling komen, maar op vele plaatsen blijft het wellicht droog.

Verlossing op maandag

Maandag wordt het minder warm en wisselvallig. We krijgen opklaringen en wolkenvelden, waarin buien, soms met onweer, kunnen ontstaan. De meeste pittige buien vallen in de namiddag. De maxima liggen tussen 22 en 28 graden. Dinsdag wordt het opnieuw wisselvallig met een paar buien, vooral in het westen van België. De maxima liggen rond 28 graden in het centrum.