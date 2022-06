Hier ondervind je hinder op openbaar vervoer door nationale actiedag

De vakbonden bij de openbare diensten houden vandaag een nationale actiedag. Daarmee willen ze protesteren tegen de «algemene malaise» in de sector. De actiedag geldt voor alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. Onder meer bij het openbaar vervoer is er hinder. Zo rijdt slechts een kwart van de treinen, wordt er slechts één metrolijn in Brussel bediend en

De bonden komen op voor meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen.

Eén trein op vier rijdt

Zoals voorspeld zorgt de actiedag voor hinder bij het openbaar vervoer. Zo is het treinverkeer ernstig verstoord. De alternatieve treindienst werkt zoals was aangekondigd. Dat betekent dat een kwart van de treinen rijdt, zo bevestigt spoorwegmaatschappij NMBS.

Naar aanleiding van de actiedag in de openbare diensten had het gemeenschappelijk vakbondsfront opgeroepen tot staking bij het spoor. Er wordt dan een alternatieve dienstregeling uitgewerkt op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken bij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.

Geen treinen in Luik, Luxemburg en Namen

«De alternatieve treindienst loopt zoals gepland», zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Dat betekent dat in totaal een kwart van de treinen rijdt. Zo rijdt één op de drie IC-treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet. En in de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein.

De treinen die rijden, staan aangeduid in de reisplanner van de NMBS. «Dus wie vandaag nog een trein moet nemen, raden we aan vooraf onze reisplanner te raadplegen om te weten welke treinen er rijden op zijn of haar traject», aldus Temmerman.

Er is vandaag ook geen treinverkeer mogelijk tussen België en Duitsland, tussen België en Maastricht en tussen België en Luxemburg, zo was eerder aangekondigd. De IC Nederland, Eurostar en TGV Inoui zouden wel zoals gepland moeten rijden, net als de Thalys-verbindingen tussen Parijs, Brussel en Amsterdam.

De staking bij het spoor duurt tot vanavond om 22.00 uur. Woensdagochtend zou het treinverkeer weer volledig normaal moeten verlopen.

Zes op de tien trams en bussen van De Lijn rijden

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn rijden gemiddeld genomen zes op de tien trams en bussen uit. Dat laat een woordvoerder weten.

Per provincie varieert dat cijfer echter lichtjes. Zo rijdt in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 65 %. In Limburg gaat het om 60 % en in Antwerpen om 55 %. De zwaarst getroffen provincie is Oost-Vlaanderen, waar de helft van de bussen en trams uitrijdt.

Wat de kusttram betreft, rijdt driekwart uit. In Gent gaat het om 55 %, in Antwerpen om de helft.

De Lijn raadt iedereen aan om vooraf de website en de app te consulteren. Alle bussen en trams die uitrijden, staan daarop vermeld.

Slechts één metrolijn in Brussel

Ook de openbaarvervoermaatschappij MIVB in Brussel ondervindt hinder. In de hoofdstad is slechts één van de vier metrolijnen in dienst. Enkel lijn 1 wordt bediend, zo meldt MIVB via Twitter.

Bij de trams zijn de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51 en 92 in dienst, zo klinkt het in een update van de situatie op het net om 7.30 uur. Voorts rijden de bussen op de lijnen 12, 34, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 74, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95.

«Alle andere lijnen rijden vandaag niet», besluit de MIVB.

Weinig begrip bij premier

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft weinig begrip voor de actiedag in de openbare sector. «In België is de koopkrachtcompensatie automatisch in tegenstelling tot in andere landen. In Nederland start men nu pas met onderhandelingen over een compensatie», zei hij vandaag in «De Ochtend» (Radio 1).

De eerste minister erkende dat de hoge inflatie voor niemand gemakkelijk is. «Ik heb begrip voor de bezorgdheid van de vakbonden», maar de koopkrachtcompensatie is in ons land veel beter geregeld dan in andere landen, klonk het. «We moeten allemaal mekaar goed vasthouden, zowel bij de overheid als in de private sector», aldus nog De Croo.