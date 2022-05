Hier kan je LIVE zien waar het zwaarste onweer in ons land zich bevindt

Er trekt een stevige onweerszone over ons land en dus heeft het KMI code geel afgekondigd voor heel België. De onweders zijn echter lokaal, maar hier kan je checken of het onweer langs jou passeert.

De onweerszone trekt van het westen naar het oosten van ons land. De buien kunnen lokaal intens zijn en gepaard gaan met onweer, mogelijk ook met fikse windstoten en hagel. Lokaal kan er 10 tot 20 liter neerslag vallen per vierkante meter. Het KMI heeft daarom ook code geel afgekondigd voor het ganse land.

Live volgen

In de loop van de namiddag verplaatsen de buien zich naar het oosten en verbetert het weer in het westen. De maxima schommelen van 19 graden aan zee tot 28 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot matig.

Via noodweer.be kan je exact volgen waar de zwaarste onweerszones zich momenteel bevinden.