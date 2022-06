Het wordt heet! Code oranje in Limburg, Luik en Luxemburg

Het KMI waarschuwt voor grote hitte die de komende dagen over ons land trekt. In de provincies Limburg, Luik en Luxemburg geldt zaterdag code oranje.

Zeer warme lucht vanuit Frankrijk bereikt vrijdag en zaterdag ons land. Voor zaterdag houdt dit code geel in voor het centrum en het westen van het land - behalve dan de kust - omdat de temperaturen dan boven 32 graden uitstijgen. In het oosten van het land worden zelfs de criteria voor code oranje gehaald, omdat de temperaturen daar 35 graden of iets meer kunnen bereiken.

Hittegolf

In de provincie Luxemburg is er naast de code oranje voor zaterdag ook sprake van code geel over meerdere dagen omdat daar de criteria voor een ware hittegolf gehaald worden.

Bij code oranje zijn bepaalde maatregelen noodzakelijk, zoals regelmatig drinken, lichte kledij dragen, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.