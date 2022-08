Herstel van de jeugdwerkgelegenheid blijft achter

Volgens een IAO-rapport zullen naar schatting 73 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar werkloos zijn in 2022. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar (75 miljoen), maar nog steeds 6 miljoen boven het precoronaniveau in 2019.

Verslechterde kansen

In 2020, het laatste jaar waarvoor een algemene raming beschikbaar is, steeg het aandeel jongeren dat niet studeerde, aan het werk was of een opleiding volgde, tot 23,3 procent (+1,5 procentpunten). Dat is het hoogste niveau in minstens 15 jaar. «Deze groep jongeren loopt een groot risico om hun kansen op de arbeidsmarkt te zien verslechteren, ook op de langere termijn», zegt de IAO in een persbericht.

Jonge vrouwen zijn slechter af dan jonge mannen. In 2022 zal naar verwachting 27,4 procent van de jonge vrouwen wereldwijd een baan hebben, tegenover 40,3 procent van de jonge mannen. Dit betekent dat jonge mannen bijna anderhalf keer meer kans maken op werk dan jonge vrouwen.

Het herstel van de jeugdwerkloosheid zal naar verwachting uiteenlopen tussen lage- en middeninkomenslanden enerzijds en landen met een hoog inkomen anderzijds. Deze hoge-inkomenslanden zijn de enige die naar verwachting tegen eind 2022 een jeugdwerkloosheid zullen bereiken die dicht bij die van 2019 ligt, terwijl in de andere landen die meer dan 1 procentpunt boven hun cijfer van vóór de crisis zal blijven.

Investeringsstimulans

De IAO roept op tot het gezamenlijk nemen van groene, digitale en zorgmaatregelen als onderdeel van een grote investeringsstimulans. Dat zou het mondiale bruto binnenlands product (bbp) met 4,2 procent doen toenemen en wereldwijd nog eens 139 miljoen banen creëren voor werknemers van alle leeftijden, waarvan 32 miljoen voor jongeren.

Investeringen in zorgsectoren zouden er trouwens ook voor zorgen dat het voor jongeren met gezinsverantwoordelijkheden gemakkelijker wordt om op de arbeidsmarkt te blijven, en zouden ook het welzijn van jongeren verbeteren door de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden uit te breiden. Dit zou ervoor zorgen dat minder jongeren, en dan vooral minder jonge vrouwen, «NEET» (Not in Education, Employment, or Training) zijn.

Bescherming

De investeringen moeten gepaard gaan met de bevordering van waardige arbeidsomstandigheden voor alle jonge werknemers. «Dit houdt onder meer in dat zij grondrechten en bescherming genieten, waaronder de vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen, gelijke beloning voor gelijkwaardig werk en vrijwaring van geweld en intimidatie op het werk», klinkt het.

«De coronacrisis heeft een aantal tekortkomingen aan het licht gebracht in de manier waarop aan de noden van jongeren wordt tegemoetgekomen», zegt adjunct-directeur-generaal van de IAO Martha Newton. «Wat jongeren het meest nodig hebben, zijn goed functionerende arbeidsmarkten met waardige arbeidskansen voor degenen die reeds aan de arbeidsmarkt deelnemen, samen met hoogwaardige onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor degenen die nog niet aan de arbeidsmarkt deelnemen.»