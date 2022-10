Herfstgolf is ingezet: «Mensen zien het risico niet meer, maar het is er nog»

Vandenbroucke benadrukte het belang van een geslaagde boostercampagne. «Mensen zien het risico niet meer, maar het is er nog», klinkt het. «Het is het moment om eraan te herinneren dat er een vrij belangrijke circulatie van het virus is en dat we aan het begin van een golf staan.»

Vandenbroucke benadrukte daarom het belang van een geslaagde boostercampagne. «Onze modelbeheerders zeggen dat we minstens 50% van de kwetsbare bevolking moeten hebben, waarbij onder andere alle 50-plussers opnieuw moeten worden ingeënt met een booster. Daar zijn we ver van af, vooral in Wallonië en Brussel», zei hij.

STIJGENDE ZIEKENHUISOPNAMES

Het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames stijgen ondertussen fors. Tussen 24 en 30 september werden dagelijks gemiddeld 2.823 coronabesmettingen geregistreerd, een stijging met 26% ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. In diezelfde periode stierven dagelijks net geen 4 mensen door een coronabesmetting. Er liggen momenteel 1.294 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 39% tegenover een week eerder. Daarvan liggen 74 mensen op een afdeling intensieve zorg (+32%).

FOUT IN BRIEF

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ook bekendgemaakt dat er een fout stond in de uitnodigingsbrieven voor het herfstvaccin die het verstuurd heeft naar 18- 64-jarigen en waarbij het vaccinatiecentrum in de brief geen datum en uur voorstelt voor een afspraak. In de brieven staat ten onrechte dat de prik «aanbevolen» is. Volgens het agentschap werd de inleiding van de brief die gebruikt wordt voor 65-plussers, voor wie het herfstvaccin wel aanbevolen is, overgenomen. De fout is rechtgezet.