Helft werknemers krijgt coronacheque

Zo’n 1,4 miljoen werknemers - de helft van al wie in loondienst bij een privébedrijf werkt - krijgen dit jaar een coronacheque. Dat leert onderzoek van de ondernemersorganisatie Unizo. Alles samen geven 50.000 bedrijven 400 miljoen euro uit aan de premie. Dat staat te lezen in De Tijd.

De coronapremie is een cheque van maximaal 500 euro, naar het fiscaal vriendelijke voorbeeld van de eco- en de maaltijdcheques. Hij kan gebruikt worden als betaalmiddel in 40.000 winkels. Alleen was het nooit de bedoeling dat zo veel mensen hem zouden krijgen.

Goede prestatie?

De coronacheque was bedoeld voor «bedrijven die zich comfortabel voelen om die premie te geven», legde premier Alexander De Croo (Open VLD) vorig jaar uit in een interview. «Het is niet de bedoeling dat op sectorniveau wordt beslist dat alle bedrijven een bepaald minimumbedrag moeten geven.»

Nochtans is dat gebeurd, blijkt uit data die Unizo opvroeg bij chequebedrijven als Edenred en Sodexo. Dat komt omdat de vakbonden in de sectorale loononderhandelingen doorgaans de premie in de wacht hebben gesleept. In drie op de vier onderhandelingsrondes is daarbij de band met de goede prestatie van het bedrijf verdwenen of verwaterd. Dat kon omdat nooit werd gedefinieerd wat een ‘goede prestatie’ is.