Helft van de vrouwelijke feestvierders in Elsene slachtoffer van seksuele agressie

Meer dan de helft van vrouwen die de cafés en nachtclubs aan de begraafplaats van Elsene en het Flagey-plein bezoeken, zegt al te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of aanranding. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Elsene liet uitvoeren, zo bericht Le Soir vrijdag.

Het onderzoeksrapport kwam er nadat jonge vrouwen vorig jaar getuigden hoe zij slachtoffer werden van seksuele aanranding, onder meer in Waff en El Café, twee bars in de studentenbuurt van Elsene. De verhalen bleven zich opstapelen en kwamen onder de hashtag #balancetonbar (naar ‘Balance Ton Quoi’, het nummer van de Brusselse zangeres Angèle) naar buiten.

Uit de enquête blijkt nu dat de meerderheid (71 procent) zich veilig voelt in de cafés, maar veel minder in de nachtclubs (26 procent) en op de openbare weg (21 procent).

De overgrote meerderheid (96 procent) heeft al eens te maken gekregen met seksueel of gendergebaseerd geweld. In geval van zo’n situatie, zou de helft van de respondenten hulp willen zoeken bij de politie. Toch heeft slechts 36 procent vertrouwen in de politie, zo blijkt.