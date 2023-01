Helft Belgische vrouwen laat zich om de drie jaar controleren op baarmoederhalskanker

Januari is traditioneel een actiemaand tegen baarmoederhalskanker. MSD stelt dat «slechts de helft van de vrouwen in ons land zich om de drie jaar laat controleren omdat ze niet graag naar de dokter gaan of er geen tijd voor maken».

Verder blijkt uit het onderzoek dat de meeste vrouwen de oorzaak van baarmoederhalskanker - HPV of Humaan Papilloma Virus - wel kennen, maar «onvoldoende op de hoogte zijn van vaccinatie en andere preventiemiddelen». De helft van de bevraagde vrouwen denkt dat het niet relevant is om zich te laten vaccineren na een bepaalde leeftijd.

Gratis vaccinatie

Elk jaar krijgen zowat zeshonderd Belgische vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker, «al zouden heel wat gevallen vermeden kunnen worden door screening», stelt Peter van Dam, oncoloog aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In ons land wordt een uitstrijkje nochtans elke drie jaar volledig terugbetaald voor vrouwen tussen 25 en 65 jaar.

«Helaas neemt dertig procent van de vrouwen niet deel aan de screening in Vlaanderen», aldus nog van Dam. «Vaccinatie en screening zijn echter onze belangrijkste wapens in de strijd tegen HPV-gerelateerde kankers.» De vaccinatie wordt gratis aangeboden aan alle Belgische jongeren in het eerste of tweede middelbaar.