Heel wat Belgische kanshebbers tijdens uitgestelde editie van filmfestival van Cannes

Het filmfestival van Cannes gaat dinsdag van start, na een tussenpauze van een jaar door het coronavirus. Er zijn opnieuw heel wat Belgische films en coproducties geselecteerd, waardoor ons land kan dromen van mooie resultaten zoals tijdens de vorige editie in 2019, met de Gouden Camera voor de beste debuutfilm voor César Diaz voor ‘Nuestras Madres’ en de prijs voor de beste regie voor de broers Dardenne voor ‘Le Jeune Ahmed’. Dit jaar is bovendien een recordaantal Vlaamse (co)producties te zien in Cannes.

Het belangrijkste filmfestival ter wereld vindt normaal gezien plaats in mei, maar is door de coronacrisis uitgesteld. De prijsuitreiking van onder meer de Gouden Palm, vindt plaats op 17 juli. In 2019 ging die prestigieuze prijs naar ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho.

‘Les Intranquilles’

De Belg Joachim Lafosse is met zijn film ‘Les Intranquilles’ geselecteerd voor de officiële competitie, en maakt dus kans op Gouden Palm. De film vertelt het verhaal van een koppel van wie het leven overhoop gegooid wordt door mentale problemen. Het is al de vierde keer dat een film van Lafosse geselecteerd is voor Cannes. In 2012 werd zijn film ‘A perdre la raison’ geselecteerd voor ‘Un Certain Regard’. Actrice Emilie Dequenne won toen een prijs. Hij maakte ook deel uit van de Quinzaine des réalisateurs, voor ‘Elève libre’ in 2008 en ‘L’ Economie du couple’ in 2016.

‘Annette’

Een andere titel in de officiële competitie is ‘Annette’ van Leos Carax, die dit jaar het festival mag openen. De musicalfilm met Adam Driver en Marion Cotillard in de hoofdrollen werd voor een deel gedraaid in Vlaanderen, op locatie en in de onderwaterstudio’s van Lites in Vilvoorde. Acteur Wim Opbrouck is in een bijrol te zien en ook achter de schermen was er een grote Vlaamse inbreng.

De Belgische Virginie Efira is dan weer te zien in ‘Benedetta’ van de Nederlander Paul Verhoeven, en er zijn ook enkele Belgische coproducties in de officiële selectie. Het gaat om ‘Lingui’, de nieuwe film van de Tsjadiër Mahamat Saleh Haroun, gecoproduceerd door Beluga Tree met de hulp van het Centre du cinéma et de l’audiovisuel van de Franse Gemeenschap en ‘Titane’ van de Française Julia Ducournau, ondersteund door de Franse Gemeenschap en gecoproduceerd door Frakas Productions.

‘Un Certain Regard’

Twee Belgen werden geselecteerd voor ‘Un Certain Regard’, het onderdeel van de officiële selectie dat gedurfde films en nog onbekend jong talent in de schijnwerpers plaatst: Laura Wandel met ‘Un monde’ en de Belgisch-Roemeense Teodora Ana Mihai met ‘La Civil’. Die laatste film is een productie van Hans Everaert voor het Antwerpse productiehuis Menuetto, in coproductie met het productiehuis van de gebroeders Dardenne, Les Films du Fleuve, het Roemeense Mobra Films van Gouden Palm-winnaar Cristian Mungiu en het Mexicaanse Teorema.

Théo Degen van het Institut Supérieur des Arts in Elsene is met zijn kortfilm ‘L’enfant salamandre’ dan weer geselecteerd voor Cinéfondation, een selectie opgedragen aan filmstudenten. Jaarlijks worden vijftien tot twintig korte en middellange films voorgesteld door filmscholen van over heel de wereld.

Parallel met Festival

Naast de officiële selectie zijn de Belgen ook aanwezig in de parallelle onderdelen van het festival. ‘Aller/Retour’, de nieuwe speelfilm van Dorothée van den Berghe die momenteel in postproductie is, wordt gepresenteerd op de Marché du Film, het industrie-event dat parallel met het filmfestival loopt (6-15 juli). De film is uitgenodigd om deel te nemen aan een showcase van het Tallinn Black Nights Festival op de filmmarkt in Cannes. De productie van Aller/Retour is van Caviar.

Daarnaast presenteert de Franse Rachel Lang haar tweede langspeelfilm ‘Mon légionnaire’, geproduceerd door het Belgische Wrong Men met de steun van de Franse gemeenschap, in de Quinzaine des réalisateurs. Die selectie, gecreëerd door de Société des réalisateurs de films, zet jonge cineasten maar ook werken van bekende regisseurs in de kijker.

‘Rien à foutre’, het langspeelfilmdebuut van de Fransen Emmanuel Marre en Julie Lecoustre met Adèle Exarchopoulos (bekend van ‘La vie d’Adèle’), eveneens geproduceerd door Wrong Men, is geselecteerd voor de Semaine de la Critique, die films van jonge talenten vertoont.

De Brits-Bulgaarse Simon Coulibaly Gillard, tot slot, maakt deel uit van de selectie van de Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion (ACID) met ‘Aya’, geproduceerd door Michigan Films met de steun van de Franse gemeenschap, zijn eerste fictiefilm.