De gevallen Hollywoodproducer Harvey Weinstein wordt in Groot-Brittannië aangeklaagd voor twee gevallen van seksuele agressie op een vrouw in Londen in 1996. Dat heeft het Britse openbaar ministerie laten weten.

De 70-jarige Weinstein werd in de Verenigde Staten al veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar voor een aanranding in 2006 en een verkrachting in 2013. In totaal beschuldigden 90 vrouwen, onder wie supersterren Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Salma Hayek, de producer van aanranding en seksuele agressie.

Weinsteins misdaden trokken in 2017 de #MeToo-beweging op gang.