Haaruitval aanpakken? Zo begin je ermee

Sta je steeds vaker voor de spiegel naar je haargrens te staren? Zie je steeds meer haren in het doucheputje? Dan kan het zijn dat je haar verliest. Dat is geen reden voor paniek, maar wel tijd voor actie. Er zijn verschillende mogelijkheden om haarverlies aan te pakken. Zo is er het bewezen werkzame middel minoxidil en het aanvullen van jouw voeding met supplementen op basis van de vitamine biotine.

Minoxidil tegen haaruitval

Een populaire manier om haaruitval tegen te gaan is het middel minoxidil. Dit medicijn is na langdurig onderzoek goedgekeurd voor de behandeling van erfelijke haaruitval. Het wordt verwerkt in een lotion die je aanbrengt op de hoofdhuid. Minoxidil is ook een officieel erkend geneesmiddel door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dit was het eerste officieel geregistreerde middel dat haarverlies tegengaat en is een populair middel om haarverlies tegen te gaan.

De Nederlandse fabrikant Linn Pharma produceert lotions met minoxidil en is één van de weinige fabrikanten die in Nederland minoxidil op de markt mag brengen. Linn Minoxidil is specifiek geschikt voor de behandeling van erfelijk haarverlies. Er is wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Voor vrouwen is er een variant met een lager percentage beschikbaar. De 2% is geschikt voor zowel vrouwen en mannen, de 5% versie is geschikt voor mannen. Het is eenvoudig met de bijgeleverde applicator op de huid aan te brengen. Minoxidil kan zorgen voor een zichtbare haargroei na 4 maanden bij effectief gebruik.

Verder kan de lotion helpen om:

• Haaruitval te voorkomen

• Haargroei te stimuleren

• De haarzakjes te verdikken en te versterken

Omdat minoxidil een medicijn is, mag niet iedereen dit verkopen. De Haargroeispecialist is een geregistreerd online aanbieder van geneesmiddelen en mag zodoende van Linn Pharma minoxidil lotions aanbieden.

Vitamines tegen haaruitval

Een belangrijke vitamine voor een gezonde bos haar heet biotine. Dit is de naam voor vitamine B8 of vitamine H. Biotine is onderdeel van het vitamine-B-complex. Dit zijn de vitamines die bijdragen aan belangrijke lichaamsprocessen. Waaronder haargroei en een normale huid. Het lichaam en de verschillende processen en functies hebben behoefte aan de verschillende B-vitamines omdat dit belangrijk is in onze stofwisseling. Ze maken energie vrij uit de voeding en spelen een rol in de verbranding van koolhydraten, vetten en eiwitten.

Elke vitamine B heeft zijn eigen specifieke werking in het lichaam. Vitamine B2 is bijvoorbeeld belangrijk voor goed gezichtsvermogen. Vitamine B11 is belangrijk voor zwangere vrouwen en de groei van de baby. Van de B-vitamines is in het bijzonder B8 effectief als vitamine tegen haaruitval. Biotine is essentieel om het haar sterker te maken. Het reduceert de broosheid van het haar, waardoor het haar de kans krijgt langer te groeien zonder af te breken.

Ben je bang dat een vitaminetekort de groei van je haar beïnvloedt, dan zijn er een paar waarschuwingssignalen om op te letten:

Broos haar en nagels

Roos in je haar

Schilferige plekken op de huid

Haaruitval

Rode of witte bultjes op de huid

Vitamine B8 komt in meerdere of mindere mate in veel voedsel voor. Een gezond persoon die genoeg eet op een dag, krijgt dus over het algemeen voldoende biotine binnen. Goede bronnen ervoor zijn sojaproducten, noten (vooral amandelen, hazelnoten), pinda’s (een peulvrucht), eieren en melk. In orgaanvlees komt vitamine B8 zelfs in hoge mate voor.

Stress is ook een van de factoren die haaruitval doet versnellen. Als het lichaam door een tekort aan vitamine B en dus biotine niet meer voldoende in staat is om de processen te voltooien, is haaruitval bij zowel mannen als vrouwen hiervan soms een gevolg. Biotinerijk voedsel eten is een manier om je vitamines aan te vullen. Maar het is vaak gemakkelijker om met supplementen je dieet aan te vullen. Niet alleen heeft het een positief effect op de haargroei, maar zo kan de dagelijkse inname van biotine ook de gezondheid van je huid en nagels verbeteren. Een belangrijk detail bij het slikken van biotinesupplementen is dat biotine oplost in water. Dit betekent dat het lichaam een teveel niet opslaat en je dit simpelweg uitplast.

