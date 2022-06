Grondwettelijk Hof vernietigt eindtermen tweede en derde graad

Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd. Om de continuïteit van het onderwijs niet in het gedrang te brengen, blijven de vernietigde eindtermen wel van kracht tot en met het schooljaar 2024-2025.

In februari vorig jaar besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Hof te stappen tegen de vernieuwde eindtermen. De Steinerscholen en andere partijen sloten zich daar bij aan.

Vrijheid beknot

Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad werd ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens het Katholiek Onderwijs zijn de eindtermen echter te uitgebreid, zodat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot. Het Hof gaat mee in die redenering en besluit dat de eindtermen zo omvangrijk en gedetailleerd zijn, dat ze onvoldoende laten ruimte om de invulling van het eigen pedagogisch project te kunnen verwezenlijken.

Weyts: «Opdoffer»

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) noemt de vernietiging «een opdoffer». «Onze onderwijskwaliteit daalt al 20 jaar, blijkt uit elke peiling en onderzoek», zegt hij. «Er moet iets veranderen en eindtermen zijn het enige instrument van de overheid om de lat hoger te leggen.» De minister wijst er wel op dat het arrest geen onmiddellijke gevolgen heeft, omdat de huidige eindtermen nog drie schooljaren van kracht blijven. Hij wil nu aan de slag om ze bij te werken.

Ook onderwijskoepel GO!, die zelfs bij het Grondwettelijk Hof tussenkwam om de eindtermen de verdedigen, betreurt de beslissing. «Dit is vooral een domper voor onze leerkrachten, die de voorbije jaren ontzettend veel werk verzet hebben om de nieuwe eindtermen in hun lessen te verwerken», klinkt het.