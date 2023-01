Groene komeet passeert binnenkort voor het eerst sinds de steentijd boven België

Volgende week komt een unieke komeet onze richting uit. De groene komeet is afkomstig van de Oortwolk, een wolk bestaande uit vele miljarden komeetachtige objecten rondom het zonnestelsel. De komeet zal het best zichtbaar zijn op woensdag 1 februari en donderdag 2 februari, en zal op zo’n 2,5 lichtminuten van ons verwijderd zijn. Met andere woorden: de komeet zal langs ons passeren vanop zo’n 42 miljoen kilometer afstand.

Wat is zo bijzonder aan de komeet?

Een komeet bestaat uit ijs, gas en stof en draait op een elliptische baan rond een ster. Wanneer het dichterbij de zon komt, wordt het warmer en verandert het ijs in gas, waardoor er stof vrijkomt. Daardoor ontstaat er een ‘coma’, het omhulsel rond de komeet. Het bijzondere aan C/2022 E3 is dat de coma in dit geval groen is. Die zou mogelijk afkomstig zijn van de ‘diatomische koolstof’, aanwezig in de kop van de komeet. Doordat die molecule in aanraking komt met de zon, geeft het groen licht af.

Waar is die te zien?

De komeet zal zichtbaar zijn vanuit België, met behulp van een telescoop of verrekijker. Met heel wat geluk zou de komeet zelfs te zien kunnen zijn met het blote oog, indien je je in een donkere omgeving bevindt met erg weinig of geen lichtvervuiling.