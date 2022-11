Gratis hulplijn zal ouders van prematuurtjes zeven dagen op zeven ondersteunen

Prematel, een nieuwe drietalige hulplijn voor ouders van vroeggeboren kinderen, zal op 17 november het daglicht zien. De lancering van het platform valt samen met Wereldprematurendag. «Vroeggeboorte is de eerste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan 5 jaar», zegt de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC) in een persbericht.

Prematel is het geesteskind van Noah’s Ark, een Brusselse oudervereniging. Zeven dagen op zeven, tussen 8 uur en 20 uur, zullen vrijwilligers de lijn bemannen en steun bieden aan ouders wiens pasgeboren kinderen op de intensieve zorgafdeling liggen.

15 miljoen per jaar

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 15 miljoen kinderen te vroeg geboren, ongeveer een kind op de tien. In België zijn dat er jaarlijks gemiddeld 10.000. Daarmee zijn prematuurtjes de grootste pediatrische patiëntengroep. Volgens de VVOC maken die kinderen de meeste kans op overleven als het ziekenhuis gebruik maakt van de ’Kangaroo Mother Care’-methode (’kangaroe(moeder)zorg’), waarbij huid-op-huidcontact tussen ouder en kind onmiddellijk mogelijk is.

Dit jaar staat Wereldprematurendag dan ook vooral in teken van de KMC-methode voor de VVOC, onder de slogan «maak huid-op-huidcontact mogelijk vanaf de geboorte». Het rechtstreekse contact zou neonatale overlijdens met 40% kunnen terugdringen.

Investering

In sommige landen is de methode al ingeburgerd, maar in België zouden nog meer investeringen nodig zijn. «Dat veronderstelt een vernieuwde visie, waarbij de moeders, vaders, hun pasgeboren baby’s en hun families, een onafscheidelijke kern vormen die ondersteund worden door het neonatale zorgteam», aldus de VVOC.