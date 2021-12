Goedkopere intra-Europese telefoongesprekken op lange baan geschoven

Wie in een ander EU-land belt, surft of sms’t, zal dat nog tot 2032 kunnen doen zonder daarvoor extra kosten aangerekend te krijgen. Over die verlenging van het verbod om roamingkosten door te rekenen aan de consument, hebben onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten woensdagnacht een akkoord bereikt. Het goedkoper maken van internationale telefoongesprekken binnen de Europese Unie, bijvoorbeeld vanuit België naar Spanje, wordt op de lange baan geschoven.

Sinds 15 juni 2017 mogen de extra kosten die gepaard gaan met roaming niet meer op de consument afgeschoven worden. Dat wil zeggen dat wie zich in het buitenland bevindt, daar tegen hetzelfde tarief kan bellen, surfen of sms’en als in eigen land - zolang hij of zij zich maar in de Europese Unie bevindt natuurlijk. Op 30 juni 2022 zou de maatregel moeten uitdoven, maar onderzoek van de Europese Commissie heeft aangetoond dat dat niet zonder gevolgen zou zijn. Operatoren die weinig tot geen inkomsten halen uit het feit dat buitenlandse consumenten gebruikmaken van hun netwerk en zelf meer moeten betalen aan de buitenlandse operatoren waar hun eigen klanten gebruik van maken, zouden die prijzen dan kunnen doorrekenen in hun facturen. Om hun kosten te drukken, zouden ze er ook voor kunnen kiezen om hun dienstverlening te beperken.

Zelfde kwaliteit

Daarom hebben het Europees Parlement en de lidstaten nu ingestemd met het voorstel van de Commissie om het verbod op extra roamingkosten met tien jaar te verlengen, tot 2032. Bovendien worden de operatoren verplicht om buitenlandse consumenten dezelfde kwaliteit aan te bieden als hun eigen, binnenlandse klanten. Zo zal het verboden zijn om bij roaming de surfsnelheid aan te passen, bijvoorbeeld door die gebruikers via 3G in plaats van 4G te laten surfen. Buitenlandse consumenten zullen ook zonder meerkost de lokale hulpdiensten kunnen contacteren en moeten duidelijk geïnformeerd worden over de eventuele extra tarieven die aangerekend worden voor het bellen naar klantendiensten of helpdesks.

Roam like at home

Tijdens de onderhandelingen ijverde het Europees Parlement er ook voor om internationale gesprekken binnen de EU goedkoper te maken. Niet alleen omdat zulke ‘intra-EU’-gesprekken (vanuit het thuisland naar een ander EU-land) nog steeds relatief duur zijn, maar ook omdat veel consumenten ze verwarren met roaming. Voor internationaal bellen geldt nu nog een maximumtarief van 19 cent per minuut (excl. btw) en het parlement ijverde ervoor om de tarieven gelijk te trekken met die voor nationale oproepen, maar zover komt het niet. Er is afgesproken dat de Commissie de situatie zal bestuderen en nagaan of een verdere inperking van de tarieven opportuun is.

Tot slot wordt er voor de telecombedrijven gesleuteld aan de groothandelsprijzen van roaming. De maximumprijs die ze elkaar mogen aanrekenen wanneer hun consumenten van een buitenlands netwerk gebruikmaken zal tussen 2022 en 2027 dalen van 2 euro naar 1 euro per gigabyte. Op die manier kan het ‘roam like at home’-model verankerd worden door het ook voor de kleine operatoren houdbaar te maken.