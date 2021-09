GOAL! Ierse voetbalvrouwen krijgen voortaan dezelfde premies als de mannen

De Ierse Voetbalbond heeft beslist de wedstrijdpremies voor interlands bij de vrouwen gelijk te stellen met de premies voor de interlands bij de mannen, zo maakte de federatie bekend. «De Ierse federatie is fier om te kunnen meedelen dat voortaan de mannen en de vrouwen dezelfde wedstrijdpremies zullen krijgen», klinkt het in een mededeling.

Om tot een akkoord te komen, is er een salarisvermindering doorgevoerd bij de mannen. Het vrijgekomen bedrag werd vervolgens gebruikt om de premies bij de vrouwen te verhogen.

Grote stap voorwaarts

Ierland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Brazilië, Australië, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. «Dit is dan ook een grote dag voor het Ierse voetbal», vertelde aanvoerster Katie McCabe. «Met deze beslissing zetten we een hele grote stap voorwaarts en daarnaast hebben we getoond dat er heel wat mogelijk is, als er samengewerkt wordt.»