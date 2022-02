Gilkinet wil met Spoorvisie 2040 het spoor klaarmaken voor de toekomst

Gilkinet werkt in overleg met de spoorbedrijven NMBS en Infrabel, de FOD Mobiliteit en verschillende stakeholders, zoals de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT).

Positief op alle vlakken

«De trein is goed voor het klimaat, onze verkeersveiligheid, onze economie, onze werkgelegenheid. Met de federale regering willen we van de trein de ruggengraat van onze mobiliteit maken. Daarvoor tekenen we nu een langetermijnvisie uit, met ambitieuze doelstellingen en een stappenplan, om de klanten een optimaal aanbod te bieden. Als het aanbod aantrekkelijk is, wordt de keuzevrijheid groter en geven we onze economie een extra boost. Zo wordt mobiliteit een echte vrijheid», stelt Gilkinet.

In de Spoorvisie 2040 staat de klant centraal. De bedoeling is dat wie in 2040 een trein neemt, kan rekenen uit vlotte en betrouwbare overstappen: je kan kiezen uit een maximaal aantal treinbestemmingen, met als doel in de toekomst in elk station minstens twee treinen per uur, en je kan er ook vlot overstappen op ander openbaar vervoer zoals bus of tram. Daarvoor zal gewerkt worden met een systeem met overstapknooppunten. De uurregelingen van de verschillende vormen van openbaar vervoer worden op elkaar afgestemd. Voor internationaal treinverkeer moet er een betere concurrentie komen met het luchtverkeer met nacht- en hogesnelheidstreinen naar heel Europa.

Stappenplan

Door een duidelijke inschatting van de noden op lange en middellange termijn op maat van het gewenste treinaanbod, zowel voor het reizigersvervoer als de rijpadcatalogus voor het goederenvervoer, kunnen er slimmere keuzes gemaakt worden. Deze aanpak moet leiden tot een betere inzet van de overheidsmiddelen, zowel de federale als regionale, omdat de beslissingen beter op elkaar afgestemd zullen zijn.

Om de Spoorvisie 2040 uit te voeren, wordt ook gewerkt aan een concreet stappenplan. Op dit moment gaat het om een werkdocument, maar de Ecolo-minister wil het dit voorjaar afronden en aan de regering voorleggen.

Daarna wordt in de lente gewerkt aan een Plan voor het Goederenvervoer. En er zijn onderhandelingen lopende voor het Contract van openbare dienst (NMBS) en het Performantiecontract (Infrabel). Daar zijn ook specifieke budgetten aan gekoppeld.