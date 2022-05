Gezocht: 600 medewerkers voor eventsector deze zomer

HR-dienstverlener Amplo is voor de komende zomermaanden op zoek naar minstens zeshonderd nieuwe medewerkers in de eventsector. De activiteitsgraad in de eventsector - van beurzen over bedrijfsfeesten tot festivals - ligt opnieuw even hoog als voor de coronapandemie, maar gemiddeld heeft één op de vier technische medewerkers de sector verlaten. Dat meldt de hr-dienstverlener voor de creatieve sector donderdag in een persbericht.

Door de onzekerheid tijdens corona ging een kwart van de ervaren en gecertificeerde technici en stagehands elders aan de slag als elektricien, monteur of chauffeur. Wie uitstroomde blijkt nu niet geneigd om terug te keren, want ze zijn gewend aan een regelmatiger leven buiten de eventsector, leert een bevraging bij klanten. Amplo zegt ongeveer 60 procent van de markt voor uitzendarbeid in de eventsector te vertegenwoordigen.

Een derde minder personeel

Volgens het HR-bedrijf moeten klanten soms opdrachten weigeren door een tekort aan personeel. «Hetzelfde werk moet nu gebeuren door bijna een derde (32 procent) minder mensen. Die situatie moeten we zo snel mogelijk keren door massaal aan te werven», aldus Amplo. «We zitten nu op een activiteitsgraad die 140 procent hoger is dan vorig jaar op hetzelfde moment. En dan moet de festivalzomer nog beginnen. In ons minimaal scenario vullen we de komende weken nog minstens 600 plaatsen in voor technische profielen en stagehands.»