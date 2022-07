Gesprek met Zelfmoordlijn helpt om suïcidegevoelens te doen afnemen

Zo blijkt dat oproepers zich meteen na een gesprek minder in crisis en minder hopeloos voelen. Ook de mate van uitzichtloosheid en de suïcidale intentie (de mate waarin de oproeper aangeeft op dat moment een zelfmoordpoging te willen ondernemen) namen af. Positief is voorts dat de oproepers meer sociale steun ervaren.

Groot belang

«Het was geen evident onderzoek om uit te voeren gezien de anonimiteit en vooral veiligheid van de oproepers de hoogste prioriteit was», vertelt professor Gwendolyn Portzky, directeur van het VLESP. «Maar we zijn al lang overtuigd van het grote belang van de Zelfmoordlijn voor wie nood heeft aan een crisisgesprek en de hoge kwaliteit die ze bieden in de gesprekken. We zijn dan ook verheugd dat we de effectiviteit van deze gesprekken nu ook wetenschappelijk kunnen aantonen. Zowel voor Vlaanderen als internationaal zijn dit belangrijke onderzoeksresultaten aangezien dit aantoont dat een hulplijn zoals de Zelfmoordlijn een effectieve en veilige evidence-based methodiek is voor de preventie van zelfdoding.»

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.