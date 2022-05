Gentse kunstencentrum Vooruit maakt nieuwe definitieve naam bekend

Het Gentse kunstencentrum Vooruit verandert zijn naam definitief in ‘VIERNULVIER’, een verwijzing naar de foutmelding op het internet. Daarmee eindigt een moeizame zoektocht die bezig is sinds de socialistische partij de naam in 2020 overnam. De organisatie zal voortaan kunst programmeren onder de nieuwe naam, die in drukletters wordt geschreven en niet in de gekende cijfers «404», die «Page not found» voorafgaan. Het gebouw blijft wel Vooruit heten en die naam blijft op de gevel.

Eerdere suggesties om de culturele instelling te hernoemen naar onder meer ‘Volxus’ en ‘Pallas’ kregen heel wat kritiek. Woensdag stelt Voo?uit - dat door de gang van zaken een vraagteken in haar naam had opgenomen - het nieuwe logo en een mediacampagne voor om de keuze voor ‘VIERNULVIER’ toe te lichten. «Een naam die verwijst naar een errorcode voor iets wat onvindbaar is», legt algemeen coordinator Franky Devos uit. «Een naam die ook zeer neutraal klinkt. Je kan moeilijk iets tegen een cijfer hebben. Het roept weinig associaties op over een gebouw, een partij of wat dan ook.»

«Vooruit» heeft in Gent een lange geschiedenis als socialistische coöperatie die haar oorsprong heeft in de 19e eeuw. Enkele gebouwen hebben ook het opschrift, met als meest gekende voorbeeld het kunstencentrum waar ook optredens, lezingen en andere culturele activiteiten worden gehouden. In Gent is «Vooruit» een begrip.

Onafhankelijk

Maar de leiding van het kunstencentrum heeft altijd volgehouden dat het niet mogelijk is om te werken onder een naam die ook door een partij wordt gebruikt. Het dreigt voor verwarring te zorgen en brengt een schijn van partijdigheid met zich mee.

«De beslissing om van naam te veranderen is een resolute keuze voor de toekomst», zegt Devos. «Ver weg van welke verwarring dan ook tussen een internationaal kunstencentrum en een politieke partij. We begrijpen dat voor sommige mensen het waarom van deze naamswijziging nog steeds niet duidelijk is. Maar binnen 10 jaar klinkt Vooruit enkel nog als een politieke partij.»