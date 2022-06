Gênant: president Joe Biden valt van fiets voor ogen van verzamelde pers (video)

Een romantisch fietstochtje met zijn vrouw Jill is uitgedraaid op een gênante ervaring voor Amerikaans president Joe Biden. De 79-jarige Democraat viel van zijn fiets terwijl er heel wat pers op stond te kijken.

Joe Biden en zijn vrouw Jill vierden hun 45e huwelijksverjaardag met een fietstochtje in Delaware, maar toen de president even halt wou houden bij de verzamelde pers liep het fout. Biden komt vlotjes aangefietst, maar wanneer hij tot stilstand komt blijft hij met zijn rechtervoet steken in zijn pedaal. De president verliest vervolgens zijn evenwicht en smakt op de grond.

Biden werd na zijn val meteen rechtgeholpen door de omstaanders, en bevestigde snel dat hij «in orde» was. Hij leek ook geen zichtbare verwondingen te hebben. Oud-president Donald Trump wenste Biden wel «veel beterschap».