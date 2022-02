Geert Molenberghs voorspelt of we vrijdag naar code oranje gaan

De coronacijfers doen het beter en beter en vrijdag vindt er een nieuw Overlegcomité plaats. Vraag is dan ook of we code rood kunnen inruilen voor code oranje. «Het is een afweging die politiek gemaakt kan worden», aldus Geert Molenberghs.

Momenteel zitten we nog steeds in code rood waarbij deze maatregelen gelden. Komende vrijdag staat er een nieuw Overlegcomité gepland, en aangezien de cijfers redelijk zijn, wordt er gehoopt dat we zullen overschakelen naar code oranje. Dat zou betekenen dat er buiten geen beperkingen meer gelden en dat er versoepelingen zouden komen in onder meer de horeca, bioscopen, theaterzalen, discotheken en sportactiviteiten.

Twee criteria

Om naar code oranje te gaan, moeten we echter voldoen aan twee criteria en dat is nog niet het geval. «De coronabarometer baseert zich op twee cijfers: ten eerste de bezetting op intensieve (momenteel 430) moet voor code oranje onder de 500 liggen, dus daar zitten we onder. Het tweede criterium is het aantal ziekenhuisopnames dat voor code oranje onder de 150 moet liggen. Momenteel ligt dat cijfer rond de 350. Dat ligt er dus boven, maar de afgelopen week is dat wel beginnen dalen», legt biostatisticus Geert Molenberghs uit in Het Laatste Nieuws.

Daling

Het is vrijwel onmogelijk om tegen vrijdag ook aan dat tweede criterium te voldoen. «Dat is te optimistisch, maar het belangrijkste is dat er een daling is, want de brandstof voor de hospitalisaties is het besmettingscijfer en dat is met gemiddeld 40 procent per week behoorlijk fel aan het dalen. Die daling gaat zich de komende weken wellicht nog doorzetten», klinkt het.

Politieke overweging

In principe kunnen we dan nog niet naar code oranje, maar volgens Molenberghs kan het wel overwegen worden. «Het voordeel van ons barometersysteem is dat we voorzichtig zijn. We gaan van rood naar oranje en als het gunstige effect van de daling dan nog aanhoudt, komt code geel uiteraard ook in zicht. Het is aan het Overlegcomité om die beslissing te nemen. Het is een afweging die politiek gemaakt kan worden en waarvan we niet gaan zeggen dat het absoluut nodig of onverantwoord is», vertelt hij.

Rustig vaarwater

Eens we in code oranje en later code geel zitten, kunnen we weer ‘normaal’ leven. Maar zal dat dan altijd zo blijven? «Dat is moeilijk om te zeggen omdat dat van een aantal onvoorspelbare factoren afhangt zoals het verschijnen of niet van varianten die ons het leven zuur maken. Als die er zijn, kan het ook vrij snel gaan, maar als we daar even afstand van nemen, dan is de verwachting dat we voor een langere tijd in rustig vaarwater gaan terechtkomen», besluit hij.