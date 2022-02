Geen perspectief op Overlegcomité? Dan gooit nachtleven deuren weer open

Indien het Overlegcomité vrijdag geen perspectief - dat is: een concrete datum - biedt voor de heropening van de nachtclubs, zal het Belgische nachtleven vanaf 18 februari zijn deuren weer opengooien. Dat meldt Lorenzo Serra, woordvoerder van de Brussels By Night Federation in een persbericht.

De sector heeft naar eigen zeggen «besloten het heft in eigen handen te nemen», klinkt het. De coronabarometer, die 28 januari in werking trad, noemen de initiatiefnemers «een verouderd instrument». Het nachtleven vreest de op handen zijnde concurrentie van evenementen en festivals in openlucht. De sector ziet bovendien dat jongeren feestjes bouwen, «behalve op de daarvoor bestemde plaatsen». Daarom willen de deelnemende nachtclubs laten zien «dat het anders en ook veilig kan», in de hoop de deuren nooit meer te moeten sluiten.

Hoeveel nachtclubs de actie steunen, is niet helemaal duidelijk. «Volgens mij gaat het om 90 procent van de sector», zegt Steven Van Belle van de Brusselse Fuse. «Het is de eerste keer dat alle clubs - in Vlaanderen, Wallonië en Brussel - verenigd naar buiten treden.» Wat verwachten zij van het Overlegcomité? «Code oranje en duidelijkheid», aldus Van Belle.

Sneltesten zijn dealbreaker

Bij code oranje mogen nachtclubs en danscafés weer open: het personeel moet een mondmasker dragen, de bezoekers moeten een Covid Safe Ticket voorleggen en er gelden plafonds wat de luchtkwaliteit en de capaciteit betreft. Wanneer code oranje ingaat, valt het sluitingsuur voor alle horecagelegenheden weg.

De nachtclubs zijn de voorbije twee jaar zeven weken open geweest, in oktober en november 2021. Het doel van de vereende nachtclubs is om «in samenspraak met de overheid» de deuren te openen, zegt Van Belle. Maar dat moet dan wel zonder sneltesten. «Dat is een dealbreaker.»