«Geen groepsimmuniteit zonder vaccineren kinderen»

«Normaal wordt aangenomen dat er groepsimmuniteit ontstaat als 60 tot 70 procent van de bevolking beschermd is tegen de ziektekiem. Maar dan gaat men ervan uit dat die ziektekiem zich niet kan vermenigvuldigen bij die mensen», zegt DGfI-vicevoorzitter Reinhold Förster in een dinsdag gepubliceerd interview met kranten van de mediagroep Funke.

Vierde golf vermijden

Bij het coronavirus is dat niet het geval: mensen kunnen het virus doorgeven ook al zijn ze zelf niet ziek, of zijn ze gevaccineerd en symptomenvrij. De deltavariant, die eerst opdook in India, maakt de toestand nog moeilijker. «Die is veel besmettelijker en treft adolescenten en kinderen heel erg», klinkt het.Volgens het Duitse Robert Koch Institute moet minstens 85 procent van de bevolking tussen 12 en 59 jaar en 90 procent van de 60-plussers volledig gevaccineerd zijn om de deltavariant klein te krijgen. Met die cijfers is een vierde golf in de herfst of winter onwaarschijnlijk, zegt die instelling.

Vaccinatie van kinderen in België

Ook in ons land staat het vaccineren van kinderen op de planning. De Hoge Gezondheidsraad, het onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert, staat toe dat na de volwassenen en de 16- tot 17-jarigen ook de 12- tot 15-jarigen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat staat in een rapport van de Raad dat aan de federale en regionale ministers van Zorg is bezorgd en dat De Tijd kon inkijken. Zeker voor 12-tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen is een vaccinatie nuttig. De Hoge Gezondheidsraad vraagt dat zij snel worden ingeënt. Voor alle anderen in die leeftijdscategorie liggen de kaarten anders, want de experts wijzen erop dat de vaccinatie hen weinig individueel voordeel oplevert. De ministers bespreken de kwestie woensdag op een vergadering van de Interministeriële Conferentie, waar ze het licht voor de vaccinatie allicht definitief op groen zetten.