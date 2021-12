Geen aanwijzingen dat omikronvariant ernstigere vormen van COVID-19 veroorzaakt

«Er is geen reden om eraan te twijfelen» dat de huidige vaccins mensen die besmet zijn met omikron beschermen tegen ernstigere vormen van COVID. Dat verklaarde Michael Ryan, verantwoordelijk voor noodhulp bij de WHO, in een gesprek met het Franse persagentschap AFP.

Vaccins

«We hebben zeer doeltreffende vaccins die tot op heden hun werking aangetoond hebben tegen alle varianten van het virus, zowel qua ernst van de ziekte als ziekenhuisopname. Er is geen reden om te denken dat het niet het geval zou zijn» met omikron, verklaarde de arts. Hij benadrukte ook dat de studies naar de nieuwste coronavariant, die pas op 24 november ontdekt werd en nu in een veertigtal landen waargenomen is, pas begonnen zijn.

De algemene trend bij de waarnemingen tot nu toe, is dat de ernst van de ziekte bij omikron niet toeneemt, voegde hij toe. Op sommige plaatsen in zuidelijk Afrika zijn er eerder lichtere symptomen, aldus Ryan.

De opmerkingen van een van de toplui van de WHO sluiten aan bij die van de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci. Die verklaarde eerder dat het bijna zeker is dat de omikronvariant van het coronavirus niet leidt tot ernstigere ziekte dan de deltavariant. Hij zei wel dat het nog zeker twee weken duurt om definitief te achterhalen of de nieuwe variant minder gevaarlijk is, klonk het bij AFP.