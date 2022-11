Geef je woonkamer een make-over zonder te verbouwen met deze 5 tips

Eens in de zoveel tijd is je woonkamer toe aan een make-over. Soms zijn je meubels echt toe aan vervanging omdat je ze al heel wat jaren hebt, soms heb je gewoon zin in iets anders en is het tijd voor een frisse nieuwe look. Een verbouwing van de ruimte is duur en zeer ingrijpend. Maar gelukkig kun je al heel veel doen met een klein budget en zonder ingrijpende verbouwingen. Met een paar kleine veranderingen bereik je vaak al een groot effect. Zo heb je binnen een mum van tijd een nieuwe woonkamer waar je weer met plezier je tijd doorbrengt.

Het hart van de ruimte

De plek waar je veel met vrienden en familie samenkomt om te eten, kletsen, een boek of tijdschrift te lezen, of gezellig te borrelen, is de eettafel. Deze neemt vaak een prominente plek in de ruimte in en bepaald dus voor een groot deel de uitstraling van je woonkamer. Wanneer je de ruimte een nieuwe look wilt geven dan kun je dus het beste beginnen met het uitkiezen van een nieuwe eettafel. Bepaal eerst de stijl waarin je de woonkamer wilt inrichten. Eettafels zijn er in allerlei verschillende soorten en maten en er is er altijd eentje die past binnen jouw stijl. Of dat nu stoer en industrieel is, of landelijk en zacht, ze zijn in iedere stijl verkrijgbaar. Omdat je graag met je hele vriendengroep aan de tafel wilt kunnen zitten is het belangrijk om een zo groot mogelijk tafel te kiezen. Let erop dat er genoeg ruimte om de tafel heen is, anders lijkt de kamer al snel vol. Rondom de eettafel horen natuurlijk fijne eetkamerstoelen. Kies voor een stoel die prettig zit en waarbij het niet erg is wanneer je er de hele avond op doorbrengt.

Nieuwe kleuren doen wonderen

Naast een echte eye-catcher van een eettafel, doen ook nieuwe kleuren op de muur wonderen. Het is een hele eenvoudige en relatief goedkoper manier om de woonkamer een andere uitstraling te geven. Zeker wanneer de muren nu nog wit zijn, is het effect enorm. Kies voor een mooie basiskleur, die je kunt combineren met een accentkleur. Geef bijvoorbeeld één muur een andere kleur, dat zorgt voor een speels effect. Het enige dat je nodig hebt is een dag de tijd en een aantal blikken verf. Verf is bij veel bouwmarkten regelmatig in de aanbieding, dus houd de aanbiedingen goed in de gaten. Ga je met wat vrienden aan de slag, dan ben je bovendien zo klaar en heb je nog een leuke dag ook.

Een nieuwe vloer of vloerkleed

Een nieuwe vloer leggen heeft je woonkamer een totaal andere uitstraling. Een kale kille ruimte kan door het leggen van een warme kleur vloer een geheel nieuwe kamer lijken. Het leggen van een nieuwe vloer is natuurlijk best een klus, maar het hoeft helemaal niet heel ingrijpend te zijn. Ga je in zee met de juiste partij, dan kan je nieuwe vloer er al binnen een dag liggen. Een relatief makkelijke manier om je woonkamer een geheel nieuwe look te geven. Wil je het iets minder ingrijpend aanpakken, kies dan voor een nieuw vloerkleed. Een vloerkleed kan de zithoek helemaal afmaken omdat het er één geheel van maakt. Een veelgemaakte fout bij het kopen van een vloerkleed is dat mensen hem te klein kopen. Met een groot kleed oogt de ruimte groter en het brengt veel sfeer.

Meer groen

Staat de basis van de ruimte nu, met mooie geverfde muren, een nieuwe vloer of kleed en een prachtige eettafel? Dan is het tijd om te beginnen met het aanbrengen van sfeer. Nieuwe meubels zijn niet altijd nodig, een andere indeling kan ook zorgen voor een heel nieuw effect. Een echte trend op dit moment is veel planten in de woonkamer. Dat is ook niet zo gek, want planten zorgen voor een speels effect en wat levendigheid in de ruimte. Bovendien voelt het heel huiselijk. Zet planten op verschillende hoogtes voor een luchtig effect en combineer verschillende soorten met elkaar. Het fleurt de woonkamer in één keer op.

Raamdecoratie

Een onderdeel dat vaak wordt onderschat is de raamdecoratie. Ook dit is er weer één in de categorie: kleine moeite, groot effect. Gordijnen of andere raamdecoratie zorgen voor veel warmte en maken de ruimte tot een geheel. Ook dit kun je helemaal aanpassen aan de stijl van je woonkamer en de mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien houdt het tijdens koude dagen de tocht buiten de deur, ideaal voor aanstaande winter.