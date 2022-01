Gasexplosie Turnhout mogelijk veroorzaakt door installatiefout aan gasvuur

De dodelijke explosie in een appartementsgebouw in Turnhout in de ochtend van 31 december werd mogelijk veroorzaakt door een installatiefout aan een gasvuur. Dat zegt het Antwerpse parket, dat een onderzoek is gestart naar mogelijke feiten van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en vernieling van onroerend goed door ontploffing in een bewoond pand met de dood tot gevolg.