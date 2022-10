«Gas besparen in Europa cruciaal komende winter om lege opslagplaatsen te voorkomen»

Besparingen op het gasverbruik zijn komende winter cruciaal in de Europese Unie, om te voorkomen dat de opslagplaatsen leeg raken en er tekorten zouden kunnen optreden. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) maandag in een rapport.

Om de gasopslagen voldoende gevuld te houden tot het einde van het verwarmingsseizoen, moet de consumptie van gas met 9 tot 13 procent verminderd worden ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde, zegt het agentschap. Zelfs als er dan weinig vloeibaar aardgas (lng) in de Europese Unie zou toekomen, zouden de stocks 25 tot 30 procent gevuld blijven.

Risico op tekorten

Maar indien het gasverbruik niet lager gaat en indien er vanaf november geen gasleveringen meer zijn uit Rusland, dan zou het niveau van de stocks in februari tot onder 5 procent kunnen dalen bij weinig lng-leveringen. «Als de opslag tot dergelijke niveaus zakt, dan neemt het risico op tekorten toe tijdens een eventuele late winterprik», aldus het IEA. Als er veel lng geleverd wordt, zouden de voorraden wegzakken tot minder dan 20 procent.

De EU-lidstaten zijn al bezig met besparingen, waardoor volgens het IEA dit jaar al een recorddaling van het verbruik met 10 procent te zien is. Voor volgend jaar rekent het IEA op een verdere daling van het gasverbruik in Europa met 4 procent. Met name in de industrie wordt minder gas verstookt omdat fabrieken zijn stilgelegd, maar ook in de energiesector omdat meer steenkool en olie worden gebruikt voor energieproductie.

«De Russische invasie van Oekraïne en de scherpe verlaging van de gasleveringen aan Europa veroorzaken aanzienlijke schade aan consumenten, bedrijven en economieën, niet alleen in Europa, maar ook in opkomende landen», zegt IEA-energie- en veiligheidsdirecteur Keisuke Sadamori in het rapport.

Het agentschap verwacht dat ook in 2023 de gasmarkt erg krap zal zijn.