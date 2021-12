Filosoof Maarten Boudry: «Ik ben de aanstellerige argumenten tegen vaccinatieplicht zo beu»

Hoewel wetenschapsfilosoof Maarten Boudry eerder zijn twijfels had over een verplichting van het coronavaccin is hij nu van mening dat het moet kunnen. Hij heeft het gehad met de argumenten van vaccinweigeraars. «Mensen die toeteren over een ‘totalitaire samenleving’ spuwen in het gezicht van iedereen die ooit in een échte totalitaire samenleving leefde», klinkt het.

Verplichten of niet? Het blijft een moeilijke discussie. Hoewel Maarten Boudry er lange tijd over twijfelde, vindt hij dat het nu tijd is om over te gaan tot een vaccinatieverplichting, of op z’n minst een opkomstplicht. «Lange tijd was ik tegen verplichte vaccinatie, maar door de opkomst van delta en omikron ga ik overstag: het is tijd voor verplichting, minstens opkomstplicht. Nu beleven we een ‘tirannie van de minderheid’, waarbij antivaxers een enorm beslag leggen op de rest van samenleving», klinkt het.

Niet enkel risico voor zichzelf

Hij vindt dat er nog steeds goede argumenten zijn tégen verplichte vaccinatie, maar «die wegen niet langer op tegen de argumenten pro. Dit is niet enkel een kwestie van zelfbeschikking en lichamelijke integriteit (zoals bij roken), want antivaxers brengen ook ANDEREN in gevaar. Laten we ophouden met de karikatuur van ‘Ga je mensen vastbinden of zo?’ Niemand vraagt dat. Bij verkiezingen is er in vele landen ook stemplicht, maar dat wil niet zeggen dat de overheid je vastbindt en je hardhandig een potlood in de hand duwt. Wel: berisping en boetes. Ook rokers leggen een indirect beslag op de samenleving (door zorgkosten), maar longkanker is niet besmettelijk (er is enkel een beperkt en verdund effect via ‘passief roken’, vandaar rookverboden). Antivaxers brengen anderen wél in gevaar, zoals mensen met immuunaandoeningen», legt hij uit.

Poliovaccin

Bovendien is vaccinatieverplichting niet nieuw. «Lichamelijke integriteit is een belangrijk principe, maar het is niet heilig, absoluut of onschendbaar. Zoals alle grondrechten kan het botsen met andere grondrechten, waarna afweging nodig is. Dit is géén hellend vlak. Het poliovaccin is al decennia verplicht (voor kinderen), wat een beperkte inbreuk is op het recht van ouders om autonome gezondheidskeuzes te maken voor hun kind. Diverse reisvaccins zijn ook verplicht, zoals voor gele koorts», luidt het.

Onhoudbaar

Hij argumenteert tevens dat de huidige varianten te besmettelijk en gevaarlijk zijn en dat er minder mensen op intensieve zorgen zouden liggen, mocht iedereen gevaccineerd zijn. «Als enkel de alfavariant van Sars-CoV-2 in omloop was, zou een verplichting niet nodig zijn. Maar de deltavariant (en omikron) is zo besmettelijk en agressief dat onze ziekenhuizen het duidelijk niet kunnen bolwerken, zelfs met vaccinatiegraad van meer dan 90%. Dit is onhoudbaar. Zelfs met een vaccinatiegraad van 100% zullen nog steeds mensen op intensieve zorgen belanden, maar een grote groep ongevaccineerden zou vandaag niét op IC liggen indien ze geprikt waren. Dat houdt nog geen rekening met het indirecte effect van antivaxers op anderen, bijvoorbeeld op mensen met immuunziektes», klinkt het.

«Bovenal ben ik de aanstellerige argumenten tegen vaccinatieplicht zo beu. Mensen die toeteren over een ‘totalitaire samenleving’ spuwen in het gezicht van iedereen die ooit in een échte totalitaire samenleving leefde», besluit hij.