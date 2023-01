Filatelisten, opgelet: Bpost brengt vijf postzegels uit gewijd aan DEZE objecten

Bpost brengt een blaadje met vijf postzegels uit, gewijd aan art-nouveau-objecten. Aanleiding is de 130ste verjaardag van het Tasselhuis van Victor Horta, dat beschouwd wordt als het eerste art-nouveauhuis in Brussel. Ter ere van die verjaardag is 2023 ook het Jaar van de Art Nouveau in Brussel.

De hoofdstad telt bijna duizend art-nouveaugebouwen waarvan zowat 250 beschermd zijn. Bpost kiest voor zijn nieuwe zegelcollectie voor minder bekende decoratieve kunst en juwelen. Voor de selectie van de objecten ging het bedrijf te rade bij professor Werner Adriaenssens, art-nouveau-expert van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.

Blaadje met vijf postzegels

Bpost brengt een blaadje met vijf postzegels uit: Hanger ‘Medusa’, Deurtrekker van atelierwoning, Mysterieuze Sfinx, Vaas van Léon Ledru en Nymfenlamp. De achtergrond van het postzegelblaadje toont de centrale hal van Hotel Solvay, eveneens een pronkstuk van Horta.

Het blaadje is sinds maandag te koop via het internet of in de filaboetieks in Brussel of Mechelen voor 12,65 euro, zegt bpost. De objecten zelf zijn te zien in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.