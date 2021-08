Experten willen vaccinatie ook verplichten bij DEZE beroepen

Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte afgelopen vrijdag tijdens het Overlegcomité dat het van cruciaal belang is dat zorgmedewerkers gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Daarom werkt de overheid aan een plan om die verplichting erdoor te krijgen. «In de zorg ben je verantwoordelijk voor anderen dus is dat niet langer een individuele keuze. Als je in de zorg werkt moet je dat op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen. Vandaar moeten we vragen om een verplichting van de vaccinatie. We willen een volledige vaccinatie van de zorg», zei De Croo toen.

Contactberoepen

De GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak, wil nog een stapje verder gaan, zo blijkt uit hun adviezen naar aanleiding van het Overlegcomité. Zo zijn ze voorstander om tevens mensen die beroepen uitoefenen met een hoog individueel risico te verplichten om zich te laten vaccineren. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werkzaam zijn in «het onderwijs, de horeca, de vleesverwerking, het professionele sportleven en contactberoepen». Je kan dan onder meer denken aan leerkrachten, kappers en obers.

Eerst stimuleren

De expertengroep benadrukt wel dat eerst «alle inspanningen om intrinsieke motivatie te stimuleren» geleverd moeten zijn alvorens over te gaan tot een verplichting.