‘Expeditie Geluk’: kinderen exploreren mentaal welzijn met Ketnetwrappers

Donderdag wordt in de Dendermonde de aftrap gegeven van de campagne, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). ‘Expeditie Geluk’ is in de stijgers gezet door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zowat 50.000 leerlingen zullen met hun leerkracht op virtuele expeditie gaan met bekende Ketnetwrappers.

Ze doen opdrachten waarbij ze geluksmunten kunnen verdienen. Bedoeling is om jongeren en kinderen op een speelse manier de mentale vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben in hun zoektocht naar geluk. Zijn lagereschoolkinderen opgewassen tegen ups en downs? Hoe overwinnen ze een dipje? Durven ze op hun klasgenoten te rekenen? Vragen waarbij de leerlingen stilstaan wanneer ze de expeditie ondernemen.

Op het einde van de rit volgt een online klasfeest met De KetnetBand.