‘Eveline’ slaat opnieuw toe, maar heet nu ‘Ariana’

‘Eveline’ heeft opnieuw toegeslagen. Nog voor de start van zijn proces heeft Gentenaar G.R., die verschillende BV’s in de val lokte en overtuigde om naaktbeelden te versturen, Nederlandse mannen foto’s proberen ontfutselen. Dat melden de kranten van Mediahuis.

De man benaderde via valse profielen op sociale media een dertigtal mensen, vooral werknemers van een hotel in Nederland waar hij werkte, maar ook hotelgasten. Deze keer gaf hij zich uit voor de wulpse Ariana. Sommige mannen gingen in op zijn avances en stuurden naaktfoto’s, anderen roken onraad. Het hotel zette de samenwerking met G. stop, maar er volgde geen klacht bij de politie.

Strikte voorwaarden

Na zijn bekentenis over ‘Eveline’ in België, kwam de student onder strikte voorwaarden vrij in afwachting van zijn proces. Hij moet zich weldra verantwoorden voor onder meer belaging, afpersing, voyeurisme en de verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames.