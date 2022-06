Europese gasprijs start week met nieuwe stijgingen

De gasprijs in Europa gaat ook vandaag omhoog. De prijs was vorige week al fors gestegen, nu er veel minder gas vanuit Rusland richting Europa stroomt. Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf in Europa - stijgt de gasprijs vandaag meer dan 5 procent tot 123,8 euro per megawattuur. Vorige week stegen de prijzen met bijna 50 procent, of het hoogste peil sinds eind maart.