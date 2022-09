Europese gasprijs daalt zowat 5 procent

De prijs daalt nu de Europese Unie aan plannen sleutelt om de torenhoge energieprijzen aan te pakken. De ministers van Energie van de lidstaten vergaderen vrijdag in Brussel over de kwestie. De lidstaten moeten «een duidelijk signaal» uitsturen dat ze «zullen doen wat nodig is om gezinnen en bedrijven te beschermen en voldoende energie tegen betaalbare prijzen te garanderen», zo verklaarde de Tsjechische EU-voorzitter voor aanvang van het spoedberaad. Hij wil tegen eind deze maand een akkoord over concrete maatregelen die de torenhoge factuur kunnen milderen.

Nog steeds duur

Ondanks de daling vrijdag, blijft de gasprijs torenhoog. De prijs ligt zowat achtmaal hoger dan het vijfjarige gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Donderdag sloot de Nederlandse gasprijs af op 220,4 euro per megawattuur. Eind vorige maand werd met 346,5 euro nog een record genoteerd van de gasprijs aan de slotbel.