Europese Commissie overweegt prijsplafond voor Russisch gas, ondanks dreigementen Poetin

Een prijsplafond op Russisch gas, een solidariteitsbijdrage van gas- en oliemaatschappijen en een limiet op de buitengewone winsten van stroomproducenten met lage kosten. Dat zijn enkele van de maatregelen die de Europese Commissie wil voorstellen om Europese consumenten en bedrijven te beschermen tegen de torenhoge energieprijzen.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen sluit ook een breder prijsplafond voor gas niet uit. «Dat ligt op tafel. We bekijken dat ook», zo bevestigde ze. De Duitse wees er wel op dat er een wereldwijde schaarste aan energie is en dat schepen met vloeibaar gas (lng) makkelijk andere bestemmingen kunnen opzoeken, in tegenstelling tot gas via pijpleidingen. «Wat we aan het bekijken zijn, is hoe we concurrerend kunnen blijven voor lng-leveranciers maar ervoor kunnen zorgen dat we geen uitzonderlijk hoge prijzen betalen.»

«STOMME BESLISSING»

Het plafonneren van de prijzen «zou een absoluut stomme beslissing» zijn, zei Vladimir Poetin op een economisch forum in Vladivostok. «Wij leveren helemaal niets als het tegen onze belangen ingaat, in dit geval economische. Noch gas, noch olie, noch steenkool. Niets», voegde hij eraan toe.

«Wij leveren niets buiten de (met de importerende landen ondertekende) contracten om», aldus Poetin. «Maar zij die proberen ons iets op te leggen zullen momenteel niet in staat zijn ons hun wil op te dringen.» De Russische president riep de Europese landen op «weer tot rede te komen». «Als Europese landen hun concurrentievoordeel willen opgeven, is het aan hen om te beslissen», waarschuwde Poetin.