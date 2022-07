Europese Commissie geeft goedkeuring aan Deens apenpokkenvaccin

Vrijdag zette het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) het licht al op groen om het vaccin Imvanex uit te breiden. Het vaccin, dat sinds 2013 geautoriseerd is in de Europese Unie, werd al gebruikt tegen de klassieke pokken en kan nu ook ingezet worden om een besmetting met het apenpokkenvirus te voorkomen. Dat geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, alsook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, verduidelijkt Bavarian Nordic.

«Internationaal gevaar voor de volksgezondheid»

In de Verenigde Staten is Imvanex onder de naam Jynneos op de markt gebracht, waar het sinds 2019 geautoriseerd is tegen de apenpokken. Het is het enige vaccin dat toegelaten is om de verspreiding van de apenpokken in te perken.

Zaterdag riep Tedros Adhanom Ghebreyesus, topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de apenpokken uit tot «een internationaal gevaar voor de volksgezondheid». Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO.