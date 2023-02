European Sleeper hoopt nachttrein naar Barcelona in 2025 te lanceren

«We mikken op het voorjaar van 2025 om een nachttrein te lanceren tussen Amsterdam en Barcelona», met ook stops in Antwerpen en Brussel. Dat zegt het Nederlands-Belgische spoorinitiatief European Sleeper woensdag, daags nadat was bekendgemaakt dat het een van de tien spoorprojecten is die steun krijgen van de Europese Commissie.