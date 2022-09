EU: «Speech bewijst dat Poetin alleen in escalatie geïnteresseerd is» (video)

Het nieuws dat de Russische president Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afkondigt en dat in vier gebieden in Oekraïne referenda zullen worden gehouden over aanhechting bij Rusland, «vormen gewoon een nieuw bewijs van het feit dat Poetin niet geïnteresseerd is in vrede, maar wel in het escaleren van zijn agressieoorlog». Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie woensdagmiddag gezegd. «Dit is ook opnieuw een teken van Poetins wanhoop over de manier waarop zijn agressie tegen Oekraïne verloopt.»