EU-lidstaten bereiken akkoord over reisregels: geen quarantaine of testen meer voor gevaccineerden

Met een coronacertificaat op zak zal al wie een vaccin tegen COVID-19 ontvangen heeft, een negatieve PCR-test heeft kunnen voorleggen of de ziekte heeft doorgemaakt vanaf 1 juli vrij kunnen rondreizen in de Schengenzone. Dat is tenminste de theorie, want de EU-lidstaten blijven verantwoordelijk voor de eventuele reisbeperkingen die op hun eigen grondgebied gelden. De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld dat de 27 lidstaten hun maatregelen voor (terug)komende reizigers op elkaar afstemmen. Over dat afsprakenkader - dat strikt genomen dus niet juridisch afdwingbaar is - is nu een akkoord bereikt.