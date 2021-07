Engelse penaltynemers bedolven onder racistische berichten: «Walgelijk»

Rashford, Sancho en Saka misten hun elfmeters en stuurden zo Engeland met een enorme kater naar huis: ‘It’s coming home’ veranderde in ‘It’s coming Rome’. De onfortuinelijke penaltynemers werden nadien meteen het mikpunt van kritiek op sociale media, maar in vele gevallen was die kritiek niet bepaald gefundeerd. Een stortvloed aan onder andere reacties met emoji’s van apen ontsierde zondagavond de Instagram-pagina’s van het drietal.

De Engelse voetbalbond (FA) kwam in de nacht van zondag op maandag al met een verklaring waarin ze het online racisme veroordeelden. «De FA veroordeelt alle vormen van discriminatie ten zeerste en is geschokt door het online racisme gericht op sommige spelers van Engeland», staat te lezen. «Wij kunnen niet duidelijker stellen dat iedereen die dit soort walgelijk gedrag vertoont niet welkom is om het team te volgen. Wij zullen er alles aan doen om de spelers die hierdoor zijn getroffen te steunen, terwijl we aandringen op de zwaarst mogelijke straf voor iedereen die hiervoor verantwoordelijk is.»

Ook het Engelse nationale team zelf heeft via Twitter gereageerd. «Wij walgen ervan dat sommigen uit onze ploeg - die alles hebben gegeven om deze zomer dit shirt te mogen dragen - zijn onderworpen aan online discriminatie na de wedstrijd van vanavond. Wij staan achter al onze spelers», staat in een reactie op de verklaring van de FA. Premier Boris Johnson tweette dan weer dat «dit Engelse team het verdient het om gezien te worden als helden, niet om racistische verwijten te krijgen op de sociale media». Hij krijgt echter het verwijt dat hij het nationale elftal niet steunde wanneer de spelers knielden tegen racisme en daarvoor boegeroep te horen kregen.

De Londense politie liet intussen weten dat het de «aanstootgevende berichten» op de sociale media op dit moment onderzoekt.