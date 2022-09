Energiefactuur speelt de mentale gezondheid parten

De energiecrisis met de fors stijgende energiefactuur zorgt voor meer gesprekken over financiële kopzorgen bij Tele-Onthaal. Bovendien speelt niet alleen het financiële. Volgens de hulplijn wegen de geldzorgen ook op de relatie en de gezondheid, of veroorzaken ze eenzaamheid, zo klinkt het donderdag in een persbericht.

Crisis na crisis, aldus de hulplijn. Na corona en de oorlog in Oekraïne zijn er nu de torenhoge energieprijzen en dito inflatie, met de winter die er nog aan zit te komen. «Onheilspellende berichten over inflatie en recessie volgen elkaar snel op», klinkt het, en dat sijpelt ook door in de telefoongesprekken en chats bij Tele-Onthaal.

Maatschappelijke problemen

Zo is er de voorbije twee maanden (1 juli - 11 september) sprake van 7 procent meer gesprekken over sociaal-economische thema’s ten opzichte van vorige zomer. Uitgesplitst is er sprake van 16,3 procent meer gesprekken rond financiële kopzorgen en 13 procent meer gesprekken rond juridische thema’s in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor gesprekken rond huisvesting is de toename beperkt tot 1,5 procent.

De snelle opeenvolging van maatschappelijke problemen zet de mentale weerstand van de mensen die de hulplijn bellen onder druk, klinkt het. «Zwaarder dan de financiële ballast is soms ook de druk van geldzorgen op andere levensdomeinen. Tele-Onthaal merkt ook een correlatie op tussen sociaal-economische zorgen en andere gespreksthema’s: relaties, gezondheid en eenzaamheid.»

Sinds Covid ligt het aantal oproepen bij de hulplijn sowieso al hoger. Voor de pandemie was er in 2019 sprake van gemiddeld 2.324 oproepen per week. In 2020 was dat gestegen naar 2.675 oproepen per week. Nadien was er een afname, maar de gemiddelden liggen wel nog hoger: 2.647 oproepen per week in 2021 en voorlopig rond de 2.550 oproepen per week dit jaar.