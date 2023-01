Energiefactuur gezinnen daalt

De geschatte jaarfactuur voor wie in januari een contract voor elektriciteit sluit, is gedaald naar 1.741,08 euro. Dat is een besparing van 270 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in december.

Voor aardgas is de daling nog groter. Wie in januari een contract sluit, betaalt naar schatting op jaarbasis 2.450,93 euro. Dat is een besparing van bijna 629 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in december.

Voor elektriciteit gaat het om het laagste prijsniveau sinds juli, voor aardgas om de laagste prijs sinds juni. De geschatte jaarfactuur voor stroom in januari is ongeveer even hoog als januari vorig jaar, voor aardgas ligt de jaarprijs zelfs onder het niveau van een jaar geleden. In vergelijking met de prijzen voor de energiecrisis is de factuur voor de gezinnen wel nog altijd erg hoog.

Goedkoper

De daling is het gevolg van het goedkoper worden van elektriciteit en aardgas op de groothandelsmarkten. Vooral aardgas is de voorbije maand beduidend goedkoper geworden op de termijnmarkten, onder invloed van milde temperaturen en voldoende voorraden.

Het gaat om schattingen door de VREG op basis van de tariefkaarten van de leveranciers voor januari. Maar de daling is niet alleen goed nieuws voor wie in januari een contract afsloot. Iedereen met een variabel energiecontract profiteert uiteindelijk van de dalende trend.

De geschatte jaarprijzen gelden niet voor iedereen. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder.